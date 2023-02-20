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Nurdağı'ndaki konteyner kent

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 11:54
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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Nurdağı’ndaki konteyner kent
Nurdağı'ndaki konteyner kent
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