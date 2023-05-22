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Numan Kurtulmuş’tan Zafer Partisi’ne ziyaret

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 14:12
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.
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