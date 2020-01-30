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30.01.2020

Numan Kurtulmuş'tan Yunan vekile sert tepki: Bu edepsiz şartlatan palyançoya haddi bildirildimeli |Video

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'e gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'in, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasına sert tepki göstererek "Bu büyük bir ahlaksızlıktır, bu karşılıksız kalmamalı. Avrupa Parlamentosu bu edepsiz herife, şarlatana, palyançoya haddini bildirmelidir." dedi. Öte yandan Kurutulmuş, Trump'ın sözde barış anlaşması, İdlib'te yaşanan ateşkes ihlalleri ve yeni göç dalgası, Libya'daki son durum ve Elazığ depreminde ortaya çıkan kira fırsatçılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı |Video YUNAN VEKİLDEN TÜRK BAYRAĞINA KÜSTAH SALDIRI |VİDEO

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