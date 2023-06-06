Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

Son dakika haberi | Cumhur İttifakı tarafından TBMM Başkan adayı olarak gösterilen Numan Kurtulmuş adaylık başvurusu yaptı. Kurtulmuş, "AK Parti Meclis Grubu yöneticileri ve MHP grup yöneticileri şahsımı TBMM Başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün şahsi dilekçemi vererek süreci başlatmış olduk. Bundan sonra söz Meclis'teki 600 milletvekilinindir." dedi.

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