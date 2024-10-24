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Numan Kurtulmuş: Saldırının yeri ve zamanlaması tesadüf değil

Numan Kurtulmuş: Saldırının yeri ve zamanlaması tesadüf değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 00:00
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör Türkiye'de artık tutunamayacak, Türkiye topraklarında asla yer bulamayacaktır. Saldırının yeri ve zamanlaması tesadüf değildir. " dedi.
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Numan Kurtulmuş: Saldırının yeri ve zamanlaması tesadüf değil
Numan Kurtulmuş: Saldırının yeri ve zamanlaması tesadüf değil
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