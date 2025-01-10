10 Ocak 2025, Cuma

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Numan Kurtulmuş: İmralı’dan açıklama bir an evvel gelmelidir

Numan Kurtulmuş: İmralı’dan açıklama bir an evvel gelmelidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 17:52
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Meclis'te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeminde DEM Parti’nin İmralı ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği görüşmeler vardı. Sürecin terörün tasfiyesi için tarihi fırsat olduğunu söyledi.
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Numan Kurtulmuş: İmralı’dan açıklama bir an evvel gelmelidir
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