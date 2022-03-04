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Nükleer tesisteki yangınla ilgili yalanlama! Rusya yangının ukrayna sabotajı olduğunu iddia etti

A Haber
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Giriş: 04.03.2022 15:33
Ukrayna'daki savaş tüm hızıyla devam ederken dünya tabiri caizse felaketin eşiğinden döndü. Rus kuvvetleri Avrupa'nın en büyük nükleer santralini vurdu, tesiste yangın çıktı. Rusya Zaporijya santralinin ele geçirildiği açıklayarak, Ukrayna tarafından yapılan açıklamalara ise yalanlama geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan anlattı.
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Nükleer tesisteki yangınla ilgili yalanlama!
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