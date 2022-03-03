03 Mart 2022, Perşembe
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Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya nükleer silah kullanacak mı?
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken müzakereler için Sergey Lavrov krize çözüm üretileceğinden şüphesinin olmadığını ifade etti. Bu sırada nükleer silahlarla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Lavrov Batı’nın zihnin de bunun olduğunu söyledi. Peki Batı ittifakı genişlerse ne olur? Barı-Rusya restleşmesi yeni bir dünya savaşın habercisi mi? Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya nükleer silah kullanacak mı? Gelişmeleri Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.