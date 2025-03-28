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Nüfus Politikalar Kurulu toplanacak! Doğurganlığın artması için tedbirler alınacak

Nüfus Politikalar Kurulu toplanacak! Doğurganlığın artması için tedbirler alınacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 10:22
Nüfus Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda hızla düşen nüfus artış hızının yükselmesi için yapılması gerekenler görüşülecek. Çalışan annelere verilen doğum izninin artırılması da gündemde. Mevcutta 6 ay olan doğum izninin 1 yıla çıkarılması planlanıyor.
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Nüfus Politikalar Kurulu toplanacak! Doğurganlığın artması için tedbirler alınacak
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