Nüfus Politikalar Kurulu toplanacak! Doğurganlığın artması için tedbirler alınacak

Nüfus Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda hızla düşen nüfus artış hızının yükselmesi için yapılması gerekenler görüşülecek. Çalışan annelere verilen doğum izninin artırılması da gündemde. Mevcutta 6 ay olan doğum izninin 1 yıla çıkarılması planlanıyor.

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