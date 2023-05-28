Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi! Hafta sonu hizmet sürüyor

Son dakika haberleri… Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu da hizmet veriyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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