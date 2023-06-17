Nüfus müdürlükleri YKS için açık! Bugün 07.00-17.00, yarın 07.00-15.30 arası hizmet verecekler

Milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavları'nda ter dökecek. İlk oturumu saat 10:15'de başlayacak. Sınava girecek adaylar için olası bir kimlik belgesi ihtiyacı için nüfus müdürlükleri bugün ve yarın açık olacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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