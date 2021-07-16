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Noterler bayramda açık mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2021 12:07
Kurban bayramına sayılı günler kala noterde işi olan vatandaşlar ''bayramda noter açık mı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.Bayramda noterler açık mı? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik anlattı.

İşlerini halletmek isteyenler 9 günlük bayram tatili öncesi noterlerin yolunu tuttu. Bayram öncesi yarım kalan işlerini yapmak isteyenler bugün saat 17.00'da kadar noterlere gidebilir.

SAAT 17'DE SON!

Noterler bayram boyunca kapalı olacak. Milli bayramlar ve dini bayramların resmi tatil olarak kabul etmesi sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında hizmete ara verilecek.

Her gün binlerce kişinin işlem yaptığı noterler de 9 günlük tatile giriyor. Son işlemler bu akşam saat 17.00'a kadar yapılabilecek.

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, noter işlemlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

''Noterliklere gitmeden e randevu sisteminden işlemler yapılabilir. Taahhütname, evrak ve imza gibi pek çok işlem için noterler bugün saat 17.00'a kadar hizmet verecek. Fakat bugün işlemlerini tamamlayamanlar bayram sonrasını bekleyecek.''

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