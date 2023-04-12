Noter, sigorta ve banka şubeleri konteynerde! Bin 300 öğrenci kapasiteli prefabrik okul yapılıyor

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesini ayağı kaldırma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Binaları ağır hasar alan bazı kurum ve özel kuruluşlar hizmetlerine konteynerlerden devam ediyor. Öte yandan deprem bölgesi Hatay'da bin 300 öğrenci kapasiteli prefabrik okul yapılıyor. Deprem bölgelerinden son durumu A Haber ekranlara taşıdı.

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