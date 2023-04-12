12 Nisan 2023, Çarşamba
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Noter, sigorta ve banka şubeleri konteynerde! Bin 300 öğrenci kapasiteli prefabrik okul yapılıyor
Asrın felaketinin ardından deprem bölgesini ayağı kaldırma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Binaları ağır hasar alan bazı kurum ve özel kuruluşlar hizmetlerine konteynerlerden devam ediyor. Öte yandan deprem bölgesi Hatay'da bin 300 öğrenci kapasiteli prefabrik okul yapılıyor. Deprem bölgelerinden son durumu A Haber ekranlara taşıdı.