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Nokta nokta terör bölgelerinin analizi! Kim neden Türkiye’nin sınırdan çekilmesini istiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 22:14
9 şehit verdiğimiz kuzey Irak’ta ki PKK saldırısı hala hava koşulları ekseninde tartışılıyor. PKK/YPG’yi harekete geçiren durumun olumsuz hava koşulları olduğu konuşuluyor. Bu olayı yerele hapsederek günün dinamiklerini yok saymak oluyor. 7 Ekim’den bu yana onlarca saldırı düzenlendi ve 31 şehit verildi. Peki bu terör örgütlerini kullanan güçlerin asıl hedefi ne? Detayları uzman isimler A Haber canlı yayınında aktardı.
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