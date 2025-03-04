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Nişanlısının babasına pusu kurdu! Cinayet öncesi kimle iş birliği yaptı?

Nişanlısının babasına pusu kurdu! Cinayet öncesi kimle iş birliği yaptı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 21:25
İzmir’in Çiğli ilçesinde, film sahnelerini aratmayan bir cinayet yaşandı. Bir kişi, nişanlısının babasına ara sokakta pusu kurarak ölümcül saldırı düzenledi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanırken, olayın perde arkasından çıkan sürpriz isim herkesi şoke etti. Şimdi tüm gözler cinayetin ardındaki gizemli bağlantılara çevrildi. İşte detaylar...
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Nişanlısının babasına pusu kurdu! Cinayet öncesi kimle iş birliği yaptı?
Nişanlısının babasına pusu kurdu!
Nişanlısının babasına pusu kurdu!
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