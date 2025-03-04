04 Mart 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Nişanlısının babasına pusu kurdu! Cinayet öncesi kimle iş birliği yaptı?
İzmir’in Çiğli ilçesinde, film sahnelerini aratmayan bir cinayet yaşandı. Bir kişi, nişanlısının babasına ara sokakta pusu kurarak ölümcül saldırı düzenledi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanırken, olayın perde arkasından çıkan sürpriz isim herkesi şoke etti. Şimdi tüm gözler cinayetin ardındaki gizemli bağlantılara çevrildi. İşte detaylar...