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Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu

Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 13:32
Modern dünyanın hızla değişen yüzüne rağmen İstanbul'un bazı bölgelerinde mahalle kültürü tüm canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. İşte onlardan biri de tarihi dokusuyla Eyüp Sultan'da yer alan Nişancı Mahallesi. Geleneksel esnaf kültürü, yıllardır değişmeyen komşuluk ilişkileri ve tarihi yapılar Nişancı Mahallesi'nde modern hayatla iç içe... Detaylar Sümeyye Baltacı'nın hazırladığı dosya haberinde...
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Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu
Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu
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