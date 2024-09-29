29 Eylül 2024, Pazar
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Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu
Modern dünyanın hızla değişen yüzüne rağmen İstanbul'un bazı bölgelerinde mahalle kültürü tüm canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. İşte onlardan biri de tarihi dokusuyla Eyüp Sultan'da yer alan Nişancı Mahallesi. Geleneksel esnaf kültürü, yıllardır değişmeyen komşuluk ilişkileri ve tarihi yapılar Nişancı Mahallesi'nde modern hayatla iç içe... Detaylar Sümeyye Baltacı'nın hazırladığı dosya haberinde...