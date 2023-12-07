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Nijerya Ordusu bir köyü yanlışlıkla vurdu! Ordu saldırı nedeniyle özür diledi

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 10:51
Nijerya hava kuvvetleri, teröristlere karşı rutin operasyon sırasında yanlışlıkla bir köyü bombaladı. 85 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. İşte haberin detayları…

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