Nijer'e kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli temaslarda bulunuyor

Ankara'da Nijer'e kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önderliğinde kalabalık bir heyet Nijer’de önemli temaslarda bulunuyor. Daha fazla detayı A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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