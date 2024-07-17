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Nijer'e kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli temaslarda bulunuyor

Nijer'e kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli temaslarda bulunuyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 17.07.2024 15:13
Ankara'da Nijer'e kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önderliğinde kalabalık bir heyet Nijer’de önemli temaslarda bulunuyor. Daha fazla detayı A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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