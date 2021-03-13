Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık

Bazı medya kuruluşlarında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü olan ve aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten Nihat Hatipoğlu'nun ekstra ücret aldığına dair haberler çıkmıştı. Üstlendiği bu görevler için para almadığını söyleyen Hatipoğlu, algının asıl sebebinin Üniversitenin adından dolayı yapıldığını belirtti.