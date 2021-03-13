14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık

Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2021 22:34
Güncelleme:13.03.2021 22:49
Bazı medya kuruluşlarında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü olan ve aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten Nihat Hatipoğlu'nun ekstra ücret aldığına dair haberler çıkmıştı. Üstlendiği bu görevler için para almadığını söyleyen Hatipoğlu, algının asıl sebebinin Üniversitenin adından dolayı yapıldığını belirtti.
Kovid-19'u gripten nasıl ayırt edebiliriz? İşte yanıtı
Kovid-19'u gripten nasıl ayırt edebiliriz? İşte yanıtı
Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık
Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık
Yavaş'ın yüzde 80 zam teklifine AK Parti ve MHP geçit vermedi
Yavaş'ın yüzde 80 zam teklifine AK Parti ve MHP geçit vermedi
13 Mart koronavirüs tablosu
13 Mart koronavirüs tablosu
Haritada renkler değişirse ne olacak?
Haritada renkler değişirse ne olacak?
Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
İşte Mavi Çarşı katliamının perde arkası
İşte Mavi Çarşı katliamının perde arkası
Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı, Şırnak'ta mı?
Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı, Şırnak'ta mı?
Abdülhamid’in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
Abdülhamid’in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
Marmara'da deniz kirliliği! Vatandaşlar şok oldu
Marmara'da deniz kirliliği! Vatandaşlar şok oldu
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya taziye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya taziye mesajı!
AVM’lerde yoğunluk var mı?
AVM’lerde yoğunluk var mı?
Daha Fazla Video Göster