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Nihat Hatipoğlu hakkındaki iddialara yanıt verdi: Maaş almıyoruz ve görevleri vekaleten devraldık
Bazı medya kuruluşlarında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü olan ve aynı zamanda 4 fakültenin dekanlık görevini de yürüten Nihat Hatipoğlu'nun ekstra ücret aldığına dair haberler çıkmıştı. Üstlendiği bu görevler için para almadığını söyleyen Hatipoğlu, algının asıl sebebinin Üniversitenin adından dolayı yapıldığını belirtti.