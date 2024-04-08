08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Niğde'de patates deposunda göçük! A Haber olay yerinde

Niğde'de patates deposunda göçük! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2024 16:44
Niğde'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden A Haber muhabiri Hayrettin Yenel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Niğde’de patates deposunda göçük!
Niğde'de patates deposunda göçük!
TCG Kınalıada Japonya’ya uğurlandı!
TCG Kınalıada Japonya'ya uğurlandı!
Bayram göçü Türkiye yollarda!
Bayram göçü Türkiye yollarda!
Asırlık çınarlar Türk hekimlerine emanet!
Asırlık çınarlar Türk hekimlerine emanet!
Deprem konutları yükseliyor!
Deprem konutları yükseliyor!
Bayram öncesi trafik denetimi!
Bayram öncesi trafik denetimi!
Turizm beldelerinde bayram tatili yoğunluğu!
Turizm beldelerinde bayram tatili yoğunluğu!
Filistin hassasiyetiyle ilgili iftira!
Filistin hassasiyetiyle ilgili iftira!
Tatilin 2. gününde acı bilanço! Aman dikkat...
Tatilin 2. gününde acı bilanço! Aman dikkat...
Meral Akşener kimi destekleyecek?
Meral Akşener kimi destekleyecek?
Bayram öncesi çarşı pazar alışverişi!
Bayram öncesi çarşı pazar alışverişi!
CHP’li başkanın amigoluğunu yaptı!
CHP'li başkanın amigoluğunu yaptı!
Daha Fazla Video Göster