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Niğde'de göçük meydana geldi! Vali Çelik: Ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 17:48
Niğde'de bir patates deposunda meydana gelen göçükte 2 kişi yaşamını yitirdi. A Haber muhabiri Hayrettin Yenel' Niğde'de son bilgileri olay yerinden aktardı.
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