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Niğde’de çocuk geline devlet “Dur” dedi! 15 yaşındaki çocuk devlet korumasında

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Giriş: 05.07.2023 10:32
Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya üzerinden zorla evlendirileceğini söylediği paylaşımda bulundu. Paylaşım ve ihbar üzerine aile ve sosyal hizmetler bakanlığı harekete geçti. Ailesi tarafından evlendirilmeye çalışan kız çocuğu devlet korumasına alındı.
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15 yaşındaki çocuk devlet korumasında
15 yaşındaki çocuk devlet korumasında
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