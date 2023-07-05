05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Niğde’de çocuk geline devlet “Dur” dedi! 15 yaşındaki çocuk devlet korumasında
Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya üzerinden zorla evlendirileceğini söylediği paylaşımda bulundu. Paylaşım ve ihbar üzerine aile ve sosyal hizmetler bakanlığı harekete geçti. Ailesi tarafından evlendirilmeye çalışan kız çocuğu devlet korumasına alındı.