10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Nezaket ziyaretinde nezaketsizlik! CHP standındakiler Bakan Koca ile tokalaşmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Esenler'de esnaf ziyareti yaptı. Koca, ardından Dörtyol Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Siyasi parti stantlarını ziyaret etti. Koca, CHP seçim standını ziyaret ettiği sırada tokalaşmak için elini uzattı. Ancak stanttakiler Bakan'la tokalaşmadı. Koca da "Kolay gelsin" diyerek ziyaretine devam etti.