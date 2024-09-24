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New York'ta diplomasi trafiği

New York'ta diplomasi trafiği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 09:28
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan'ın ikinci gün programı da yoğundu. Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğinde ikili görüşmeler yaptı.
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