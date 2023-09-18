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New York'ta dijital ekranlı kamyonetlerle "Türkiye Yüzyılı" gözler önünde!

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Giriş: 18.09.2023 04:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğini yürüttüğü ABD’nin New York şehrinde “Türkiye Yüzyılı”nı tanıtan dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
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New York'ta "Türkiye Yüzyılı" tanıtımı!
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