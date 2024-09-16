Nevzat B'nin ifadeleriyle bulundu iddiası yalanlandı!

Yanlış bilinen bir gerçek daha ortaya çıktı. Narin'in cansız bedenine Nevzat B’nin ifadesi dolayısıyla değil, jandarma arama kurtarma ekibinin dikkati sayesinde bulunduğu anlaşıldı. Narin derede bulunduktan sonra yapılan incelemeler sonucunda Nevzat’ın önce arabasına sonra kendisine ulaşıldı.

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