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Nevzat B'nin ifadeleriyle bulundu iddiası yalanlandı!

Nevzat B'nin ifadeleriyle bulundu iddiası yalanlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 19:00
Yanlış bilinen bir gerçek daha ortaya çıktı. Narin'in cansız bedenine Nevzat B’nin ifadesi dolayısıyla değil, jandarma arama kurtarma ekibinin dikkati sayesinde bulunduğu anlaşıldı. Narin derede bulunduktan sonra yapılan incelemeler sonucunda Nevzat’ın önce arabasına sonra kendisine ulaşıldı.
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