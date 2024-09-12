Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ne dedi? Neden çelişkili ifadeler verdi? A Haber muhabiri Mehmet Karataş konu ile ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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