12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri

Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2024 12:57
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ne dedi? Neden çelişkili ifadeler verdi? A Haber muhabiri Mehmet Karataş konu ile ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri
Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri
Narin’in amcası A Haber’e konuştu
Narin'in amcası A Haber’e konuştu
MSB’den ’kılıçlı yemin töreni’ ile ilgili açıklama!
MSB'den 'kılıçlı yemin töreni' ile ilgili açıklama!
Deliller önemli veriler içeriyor
"Deliller önemli veriler içeriyor"
Bu bilgiler ilk kez A Haber’de
Bu bilgiler ilk kez A Haber'de
Türkiye Ayşenur için soruşturma başlattı
Türkiye Ayşenur için soruşturma başlattı
Cevdet Yılmaz’dan Narin açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan "Narin" açıklaması
Sır perdesi A Haber’de aralanıyor
Sır perdesi A Haber'de aralanıyor
50 ilde Narkoçelik-38 operasyonu
50 ilde "Narkoçelik-38" operasyonu
Kongre süreci resmen başladı!
Kongre süreci resmen başladı!
4 duruşma salonu hazırlandı
4 duruşma salonu hazırlandı
İşte cinayetin işlendiği ahır
İşte cinayetin işlendiği ahır
Daha Fazla Video Göster