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Netflıx'te skandal LGBT propagandası

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 12:05
Film ve dizi platformu Netflix skandallarına bir yenisini eklendi. Platformun LGBT propagandasına bu kez de çocuk sahnelerini yerleştirmesinin ardından RTÜK inceleme başlatıldığını duyurdu.
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