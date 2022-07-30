30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Netflıx'te skandal LGBT propagandası
Film ve dizi platformu Netflix skandallarına bir yenisini eklendi. Platformun LGBT propagandasına bu kez de çocuk sahnelerini yerleştirmesinin ardından RTÜK inceleme başlatıldığını duyurdu.