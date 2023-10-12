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Netanyahu’nun haritası hangi anlamı taşıyor? BM kürsüsüne Filistinsiz harita ile çıkmıştı

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 08:53
İsrail'in Gazze şeridine yönelik bombalamaları devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyaha'nun geçen ay yaptığı BM konuşması gündem oldu. O konuşmada elinde 2 harita bulunan Netanyahu'nun Filistin topraklarını İsrail parçası gibi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
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