Netanyahu’dan Hizbullah açıklaması! Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?

İsrail Başbakanı Netanyahu Hizbullah'ın genel sekreteri olması beklenen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü açıkladı. Netanyahu sadece onun değil, onun yerine geçecek ismin de hedef alındığını duyurdu. Lübnan halkını da tehdit etti. "Lübnan Gazze'ye dönebilir" dedi.

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