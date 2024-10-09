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Netanyahu’dan Hizbullah açıklaması! Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?

Netanyahu’dan Hizbullah açıklaması! Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 16:44
İsrail Başbakanı Netanyahu Hizbullah'ın genel sekreteri olması beklenen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü açıkladı. Netanyahu sadece onun değil, onun yerine geçecek ismin de hedef alındığını duyurdu. Lübnan halkını da tehdit etti. "Lübnan Gazze'ye dönebilir" dedi.
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