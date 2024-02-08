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Netanyahu'dan ateşkese "hayır"

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 12:54
Hamas'ın Gazze'de ateşkes teklifini olumlu karşılamasının ardından gözler Tel Aviv'e çevrilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkesi kabul etmedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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