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Neşet Ertaş’ın vefatının 9. yılı! Anadolu’nun oğlu, Bozkırın Tezenesi

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Giriş: 25.09.2021 13:06
Bugün 25 Eylül, Neşet Ertaş'ın vefatının 9. yılı. Bozkırın Tezenesi'ydi o. Elinde sazıyla türküleri, bozlaklarıyla Türk halkının aşkını hasretini dillendirdi hep büyük usta Neşet Ertaş. Bir ayrılığın bir yoksuzluğun ve bir de ölümün öyküsü bu. Bir ‘Abdal’ın öyküsü.  Anadolu'nun oğlu; Bozkırın Tezenesi Neşet Baba'nın, Neşet Ertaş'ın öyküsü. Bozkırın Tezenesi’nin ardından milyonlar ağladı. Ondan geriye içi Anadolu’yla dolu öyküler kaldı ve bir de sazının tellerinden yükselen o eşsiz ezgiler elbette. İşte büyük ustanın hikayesi.

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