Nereden nereye… İşte Türkiye’nin geldiği nokta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşması sırasında Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı gözler önüne seren video seyretti. Başkan Erdoğan videoyu "Artık hikâyemiz yarım kalmasın diye istikbalini göklere taşıyan, kendi İHA’larını, SİHA’larını, helikopterlerini, hava savunma sistemlerini üreten bir Türkiye var. İşte bu bizim yüz yıllık hikâyemiz. Yüz yıllık hayaller, asırlık projeler. İşte Türkiye Yüzyılı…" ifadeleriyle sosyal medya hesabından da paylaştı.

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