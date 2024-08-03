Nehirden denize özgür Filistin! Meydanlarda zulüm altındaki Gazze’ye destek, İsrai’e tepki var

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için; tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Şehit Haniye’nin son çağrısı ile bugün tüm dünya ayağa kalktı. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar Filistin’e destek için meydanlara aktı. İstanbul’da da STK’lar Ayasofya Meydanı’nda toplandı. A Haber canlı yayınına katılan Hasan Turan ise Başkan Erdoğan’ın net mesajlarına karşı İsrail’den ve İsrailli Bakan Katz tarafında gelen meydan okumalar hakkında analizlerde bulundu. Turan "Bizim alanımızda bu tehditlerin bir hükmü yoktur, Katz bizim için yoktur” ifadelerini kullandı. Öte yandan miting alanı A Haber kameramanı Mustafa Kadir Mercan tarafından görüntülendi.

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