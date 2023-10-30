Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı! İşte SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki uçuşunun kokpit görüntüleri

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki gösterisi kopkit kameralarına yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, pilotların yaptığı manevraların farklı açıdan kaydedildiği anlar yer alıyor

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