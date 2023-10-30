30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı! İşte SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki uçuşunun kokpit görüntüleri

Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı! İşte SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki uçuşunun kokpit görüntüleri

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2023 13:54
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki gösterisi kopkit kameralarına yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, pilotların yaptığı manevraların farklı açıdan kaydedildiği anlar yer alıyor
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı
Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı
Katliamın dozunu artırdılar
Katliamın dozunu artırdılar
Katil İsrail ordusu yeni görüntüleri paylaştı
Katil İsrail ordusu yeni görüntüleri paylaştı
Abdullah Ağar: Beni çok şaşırttı
Abdullah Ağar: Beni çok şaşırttı
Katliam tankları Gazze merkeze mi ilerliyor?
Katliam tankları Gazze merkeze mi ilerliyor?
Katil İsrail dün gece 600 noktaya saldırdı
Katil İsrail dün gece 600 noktaya saldırdı
Batı’nın iki yüzü!
Batı’nın iki yüzü!
ABD o gemiyi yönlendirdi
ABD o gemiyi yönlendirdi
4 Filistinli şehit edildi
4 Filistinli şehit edildi
Katliam ne zaman duracak? A Haber’de anlattı
Katliam ne zaman duracak? A Haber'de anlattı
Katil İsrail’in Gazze katliamında 24. gün
Katil İsrail'in Gazze katliamında 24. gün
Barajlar kritik seviyede!
Barajlar kritik seviyede!
Daha Fazla Video Göster