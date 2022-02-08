08 Şubat 2022, Salı
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Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır’ın sorgusu başladı! Talimatı FETÖ’nün 2 numarası verdi
Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın adliyede savcılık sorgusu başladı. Hablemitoğlu'na suikast talimatını FETÖ'nün iki numarası ve firari Türkiye imamı Mustafa Özcan verdi. Talimatı 6 kişilik suikast hücresine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ulaştırdı. .Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.