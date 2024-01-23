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Nebi Hatipoğlu A Haber'de

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Giriş: 23.01.2024 12:56
Güncelleme:23.01.2024 13:03
Eskişehir'de A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, AK Parti'nin Büyükşehir için aday gösterdiği Nebi Hatipoğlu ile birlikte. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Sahada durum nedir? Kendisine sorduk.
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