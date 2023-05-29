Ne olacak bu CHP’nin hali? Muhalefeti ne bekliyor?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında 12. kez kaybetti. Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, “CHP’de ciddi problemler yaşanacağı belli. Kılıçdaroğlu ciddi hırpalanacak.” yorumunu yaptı.

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