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Ne olacak bu CHP’nin hali? Muhalefeti ne bekliyor?

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 14:49
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında 12. kez kaybetti. Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, “CHP’de ciddi problemler yaşanacağı belli. Kılıçdaroğlu ciddi hırpalanacak.” yorumunu yaptı.
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