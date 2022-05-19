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NATO’ya üye olmak isteyen İsveç üretimi silahlar PKK'da

A Haber
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Giriş: 19.05.2022 15:20
Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine saldırıda, NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanıyor. Pençe-Kilit Operasyonu'nda İsveç'in ürettiği AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi. İsveç üretimi AT-4 tanksavar füzesi birçok saldırıda kullanıldı. Detayları Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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