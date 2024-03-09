NATO'NUN ÜYE SAYISI 32 OLDU! İsveç resmen üye oldu

Türkiye ve Macaristan’ın onayının ardından İsveç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi oldu. NATO 1949 yılında 12 kurucu ülke ile hayata geçti. İşte NATO ittifakının tarihi…

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