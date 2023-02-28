28 Şubat 2023, Salı
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NATO’nun "Dynamic Manta 2023" tatbikatı İtalya'da başladı
NATO'nun Denizaltı Savunma Harekatı eğitimlerini icra edeceği "Dynamic Manta 2023" tatbikatı, İtalya'nın Sicilya kıyılarında başladı. Türkiye, tatbikata TCG Barbaros ve TCG Preveze ile iştirak ediyor.