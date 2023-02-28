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NATO’nun "Dynamic Manta 2023" tatbikatı İtalya'da başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 09:49
NATO'nun Denizaltı Savunma Harekatı eğitimlerini icra edeceği "Dynamic Manta 2023" tatbikatı, İtalya'nın Sicilya kıyılarında başladı. Türkiye, tatbikata TCG Barbaros ve TCG Preveze ile iştirak ediyor.
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