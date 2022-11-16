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NATO'nun 4. maddesi devrede! Brüksel'de NATO toplantısı

A Haber
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Giriş: 16.11.2022 12:24
Polonya'ya düşen füzenin ardından, NATO büyükelçileri Brüksel'de Polonya ile ilgili toplanıyor. NATO'nun 4. maddesi devrede. Polonya NATO'nun 5. maddesinin uygulanmasını da talep etti. Peki 5. madde ne diyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.
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