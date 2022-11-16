NATO'nun 4. maddesi devrede! Brüksel'de NATO toplantısı

Polonya'ya düşen füzenin ardından, NATO büyükelçileri Brüksel'de Polonya ile ilgili toplanıyor. NATO'nun 4. maddesi devrede. Polonya NATO'nun 5. maddesinin uygulanmasını da talep etti. Peki 5. madde ne diyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.

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