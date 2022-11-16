16 Kasım 2022, Çarşamba
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NATO'nun 4. maddesi devrede! Brüksel'de NATO toplantısı
Polonya'ya düşen füzenin ardından, NATO büyükelçileri Brüksel'de Polonya ile ilgili toplanıyor. NATO'nun 4. maddesi devrede. Polonya NATO'nun 5. maddesinin uygulanmasını da talep etti. Peki 5. madde ne diyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.