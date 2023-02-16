16 Şubat 2023, Perşembe
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NATO’dan Türkiye’ye destek ziyareti! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO’nun kurulmasından bu yana en ölümcül en korkunç felakettir
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "NATO ilk andan itibaren destek için harekete geçti" şeklinde konuştu. Stoltenberg, "NATO’nun kurulmasından bu yana bu gördüğüm en ölümcül, en korkunç felaket. İhtiyacınız olduğu her an NATO sizinle birliktedir. NATO her an Türkiye ile birlikte" ifadelerini kullandı.