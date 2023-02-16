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NATO'dan Türkiye'ye destek ziyareti

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2023 15:22
Güncelleme:16.02.2023 15:23
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Hatay'da. İskenderun'da depemzedeleri için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulunacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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