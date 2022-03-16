16 Mart 2022, Çarşamba
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NATO’da olağanüstü toplantı! Savunma Bakanları Ukrayna için toplanıyor
NATO ülkelerinin Savunma Bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantı için Belçika'nın başkentinde. NATO ülkelerinin Savunma Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü nitelikli toplantıda bir araya gelecek.