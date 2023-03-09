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NATO'da kritik toplantı bugün! Türkiye, İsveç ve Finlandiya 3. kez bir araya geliyor

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 12:57
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki mutabakat toplantısı Brüksel'de başlıyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri bugün bir araya geliyor. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar, Brüksel'den detayları anlattı.
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