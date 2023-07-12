NATO’da konsept değişikliği mi?

NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ana gündem Ukrayna.NATO Zirvesi'ndeki kritik görüşmede hangi konular masadaydı? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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