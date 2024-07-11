11 Temmuz 2024, Perşembe
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NATO'da Başkan Erdoğan rüzgarı! Zirvenin ikinci günündeki programda neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı
NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesajlar verirken yoğun diplomasi trafiğini tam gaz yürütüyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan'ın ikinci gününde programı nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında son detayları aktardı.