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NATO'da Başkan Erdoğan rüzgarı! Zirvenin ikinci günündeki programda neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı

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Giriş: 11.07.2024 17:26
NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesajlar verirken yoğun diplomasi trafiğini tam gaz yürütüyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan'ın ikinci gününde programı nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında son detayları aktardı.
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