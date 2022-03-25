NATO zirvesinde liderler ne dedi? Hangi mesajlar verildi?

Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride kalırken dün NATO liderleri olağanüstü toplandı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği zirvede liderlerin ifadeleri dikkat çekiciydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Putin ve Zelenski ile görüşmemiz sürecek.” diyerek barış için mücadeleye devam mesajı verirken ABD Başkanı Joe Biden, “Kimyasal silaha karşılık veririz.” sözlerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkes için çalışacağız.” derken İngiltere Başbakanı Johnson, “Yaptırımlar ne kadar sert olursa Putin hızlı vazgeçer” mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise “Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyecek” ifadelerini kullandı.

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