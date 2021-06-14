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NATO zirvesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi

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Giriş: 14.06.2021 15:16
NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geldi. Kritik zirve önce liderler aile fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ayak üstü ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
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